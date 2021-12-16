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В здание правительства Ливии ворвались вооруженные люди

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Suhaib Salem/Reuters

В Триполи неизвестные люди с оружием ворвались в здание ливийского правительства и захватили его. Об этом пишет Sky News Arabia со ссылкой на местные СМИ.

В то же время телеканал Al-Arabiya передает, что эти люди окружили здание, но не зашли в него.

В Ливии на 24 декабря намечены первые в истории выборы президента, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Форуме ливийского политического диалога.

Ранее председатель Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри утверждает, что в республике присутствуют свыше 7 тыс. наемников частной военной компании «Вагнер». По его словам, они располагают самолетами, используют авиабазы и порты, «пытаясь захватить» территорию страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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