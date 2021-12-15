На Украине облили красной краской памятник Бандере

В городе Тернополь на Западной Украине неизвестный облил красной краской памятник лидеру Организации украинских националистов (ОУН-УПА (организация запрещена в России), запрещена в России) Степану Бандере. Видео инцидента опубликовала полиция в Facebook.

Пятна на монументе заметили украинские полицейские, после чего вызвали оперативно-следственную группу. Полицейские сыщики уже приступили к расследованию этого дела.

На кадрах видно, что обливший статую мужчина использовал пакеты с краской. Он попал ими по монументу. Судя по видео, сообщников у него не было.

Полицейские попросили жителей города сообщить, если им что-либо известно о произошедшем.

Если мужчину найдут, ему грозит обвинение по статье 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Максимальное наказание по ней — пять лет ограничения свободы.

Ранее украинские депутаты предложили построить в Киеве мавзолей для Бандеры и Симона Петлюры.