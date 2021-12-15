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Зеленский попросил Алиева помощи в освобождении пленных украинцев

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Азербайджана Ильхаму Алиеву по поводу привлечения Баку к процессу освобождения «незаконно удерживаемых лиц». Об этом говорится на сайте офиса украинского президента.

Во время рабочего визита в Брюссель украинский лидер провел встречу с азербайджанским коллегой.

«Глава украинского государства поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обратился за возможностью присоединения Азербайджана к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц», — сказано в сообщении.

Зеленский в ходе разговора уточнил, что прежде всего речь идет о крымских татарах. Он также назвал вопрос «освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, незаконно удерживаемых в России», одним из своих главных приоритетов.

«Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса», – цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

Ранее Зеленский нанес рабочий визит в США. 1 сентября он встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе переговоров украинский лидер заявил, что передал представителям главы Белого список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

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