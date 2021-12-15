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Шольц призвал «остановить спираль эскалации» в отношениях с Россией

Канцлер Германии Шольц заявил о готовности к конструктивному диалогу с РФ

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Global Look Press

Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, но это не следует понимать как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина, заявил канцлер Олаф Шольц, передает РИА «Новости».

«Мы <...> должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью «нормандского процесса», — заявил он во время выступления в бундестаге.

Политик подчеркнул, что основой курса Евросоюза может быть только общая «восточная политика», основанная на принципах европейского права и мирного порядка. Он также предупредил, что любое нарушение территориальной целостности Украины будет «дорого стоить» и об этом вместе с Германией будут заявлять «в один голос» и европейские, и трансатлантические партнеры.

Ранее новая правящая коалиция Германии — Социал-демократическая партия, «зеленые» и либеральная Свободная демократическая партия — опубликовала коалиционное соглашение, в котором отметила готовность к конструктивному диалогу с Россией и прекращению конфликта в Донбассе посредством минских соглашений.

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