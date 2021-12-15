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На территорию посольства РФ в Вашингтоне бросили подозрительный пакет

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Алексей Агарышев/РИА «Новости»

Правоохранители перекрыли улицу у посольства России в Вашингтоне из-за брошенного через забор подозрительного пакета, сообщает ТАСС с места событий.

По словам представителя местной полиции, сейчас никого не пускают на оцепленную территорию. Правоохранители все еще выясняют, представляет ли брошенный предмет какую-либо опасность. О пострадавших и эвакуации не сообщается.

Иные подробности случившегося не приводятся.

Информация об инциденте от российской дипмиссии к настоящему времени не поступала.

Ранее российское диппредставительство в Вашингтоне выразило соболезнования родственникам погибших в результате торнадо, обрушившихся на несколько американских штатов.

Президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на страну торнадо крупнейшими в истории страны, добавив, что одобрит введение режима чрезвычайной ситуации, если будут соответствующие запросы от губернаторов.

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