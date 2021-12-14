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Верховная рада одобрила выдачу гражданства «политически преследуемым» россиянам

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Верховная рада приняла законопроект, позволяющий россиянам, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, получать гражданство в упрощенном режиме. Об этом сообщает портал «Страна».

Кроме того, теперь в упрощенном режиме украинское гражданство смогут получать иностранцы, воевавшие за Украину в Донбассе. Отдельно в тексте также указаны лица, в получении украинского гражданства которых заинтересован сам Киев, и иностранцы, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.

Всем перечисленным категориям для получения гражданства Украины будет необходимо при этом предоставить заявление и декларацию об отказе от иностранного гражданства. Отмечается, что за документ проголосовали 285 депутатов Рады.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроект, который предполагает, что власти страны смогут лишать гражданства людей, имеющих российский паспорт или служивших в российской армии.

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