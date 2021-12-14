Правительство Литвы оказалось на грани распада из-за белорусского калия

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключила отставки правительства страны из-за продолжающегося транзита через страны удобрений «Беларуськалия». Об этом сообщает портал Delfi.

«Я не исключаю такой возможности, могу прямо сказать об этом. Если деятельность правительства вызывает так много вопросов, то, наверное, правительство, если не может на них ответить, должно завершить свои полномочия», — отметила она.

Скандал с чередой увольнений в кабмине начался в Литве после того, как США ввели санкции в отношении компании «Беларуськалий», а «Литовские железные дороги» все равно продолжили транзит белорусской продукции, за который уже получили предоплату.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис вслед за главой Минтранса Марюсом Скуодисом написал прошение об отставке. Чиновники решили уволиться из-за продолжения транзита белорусских грузов через территорию страны, несмотря на санкции США. Однако Ингрида Шимоните объяснила, что американские рестрикции не имеют прямого действия в Литве.