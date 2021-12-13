Небензя заявил о неприемлемости проекта резолюции СБ ООН по климату и безопасности

Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что Россия возражает против принятия в Совете Безопасности ООН резолюции, связывающей вопросы климата и безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы возражаем против создания нового направления работы Совета, которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью», — рассказал Небензя.

Он отметил, что для России такой подход неприемлем.

Ранее Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию России и США против использования информационных технологий (IT) в преступных целях.

Соответствующий документ приняли без голосования. Его соавторами являются ряд стран, в том числе Франция, Германия, Великобритания, Япония, Австралия, Южная Корея, ЮАР и другие.

В резолюции говорится, что Генассамблея ООН считает необходимым «предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях».

До этого директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что РФ будет работать с США по поиску хакеров.