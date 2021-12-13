Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Появилось видео стрельбы в курском клубе 00:59
Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы 00:53
Ниинистё собирается провести переговоры с Путиным 00:51
Минтруд РФ подготовил предложения по зарплатам шахтеров 00:46
Украинский генерал Кривонос заявил, что российская армия дойдет до Киева... 00:45
Вирусолог Горелов объяснил, когда против коронавируса начнут прививать маленьких детей 00:36
Губерниев объяснил, почему Витория должен уйти из «Спартака» 00:27
В МИД России выразили «соболезнования» ЕС из-за «успехов» дипломатии 00:24
Названы главные экономические риски в 2022 году 00:24
Associated Press потребовало у властей США объяснений из-за слежки... 00:23

Небензя заявил о неприемлемости проекта резолюции СБ ООН по климату и безопасности

Небензя: Россия возражает против принятия в СБ ООН резолюции по вопросам климата и безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Seth Wenig/AP

Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что Россия возражает против принятия в Совете Безопасности ООН резолюции, связывающей вопросы климата и безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы возражаем против создания нового направления работы Совета, которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью», — рассказал Небензя.
Он отметил, что для России такой подход неприемлем.

Ранее Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию России и США против использования информационных технологий (IT) в преступных целях.

Соответствующий документ приняли без голосования. Его соавторами являются ряд стран, в том числе Франция, Германия, Великобритания, Япония, Австралия, Южная Корея, ЮАР и другие.

В резолюции говорится, что Генассамблея ООН считает необходимым «предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях».

До этого директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что РФ будет работать с США по поиску хакеров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть