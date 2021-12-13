Замглавы МВД Украины уволен после скандала на въезде в Донецкую область

Замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили уволен с занимаемой должности. Об этом сообщает ИА «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правительстве.

Ранее Гогилашвили оказался замешанным в инциденте, который попал на камеру. Политик устроил скандал при въезде в Донецкую область, когда от него потребовали предъявить документы. Гогилашвили заявлял, что сотрудник полиции не узнал его, хотя политик находился в должности три года. «Грустно, что ты не знаешь. Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, друг, и тебе это приятно не будет», — пригрозил чиновник.

После того как инцидент был предан огласке, Гогилашвили извинился и сослался на излишнюю эмоциональность.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости уволить Гогилашвили. Министр внутренних дел Украины затем инициировал проведение расследования инцидента.