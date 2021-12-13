МИД Азербайджана обвинил Армению в провокациях на границе

В МИД Азербайджана заявили, что «военная провокация» Армении на государственной границе подрывает региональные миротворческие усилия. Об этом сообщает агентство Azernews.

«Пока Азербайджан предпринимает шаги по нормализации отношений между двумя странами в постконфликтный период <...>, продолжающаяся провокационная деятельность Армении демонстрирует агрессивную позицию страны и подрывает региональные миротворческие усилия», — приводит слова ведомства агентство.

В Министерстве также отметили, что 8 декабря 2021 года в результате провокации был убит азербайджанский военнослужащий Асиф Алиев. Инцидент произошел в Кельбаджарском районе. В последующие два дня азербайджанская армия пресекла еще одну провокацию армянских военных, сообщается в ведомстве.

Министерство заявило, что ответственность за «напряженность и кровавые преступления, совершенные на государственной границе», лежит на руководстве Армении.

Военные ведомства Армении и Азербайджана в пятницу выпустили заявления, в которых обвинили друг друга в нападении и убийстве военных на границе между Гегаркуникской области Армении и Кяльбаджарским районом Азербайджана.