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В США заявили о незаинтересованности в независимости Украины

American Spectator: США не должны отправлять своих солдат воевать за независимость Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Американский эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в журнале American Spectator заявил, что США не должны отправлять своих солдат воевать за независимость Украины.

Он усомнился в том, заинтересованы ли Штаты в независимости Украины и стоит ли из-за нее идти на открытый конфликт с Россией.

По мнению эксперта, сегодня Украина находится в «российской сфере влияния» и можно «от всей души» желать Украине свободы, однако «американские парни не должны сражаться и умирать за независимость» этой страны.

«Независимость Украины не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности», — подчеркнул Семпа.

Эксперт также выразил уверенность, что Россия не представляет для Европы и США угрозы, как во время холодной войны Советский Союз, а главная угроза сегодня исходит со стороны Китая. Американским государственным деятелям «следовало бы установить некую разрядку с Россией, чтобы не вести холодную войну на два фронта», считает Семпа, однако вместо этого политика США только сближает Россию и Китай и мешает «продвигать демократию в мире».

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