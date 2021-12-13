Жириновский вспомнил свой самый счастливый день

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что успех партии на выборах 1993 года стал самым радостным днем для него. О разговоре с политиком пишет URA.RU.

«12 декабря стало для меня самым радостным днем в жизни: была принята новая Конституция, и одновременно с этим мы взяли большинство мандатов по партийным спискам на выборах первого созыва воссозданной Государственной думы РФ», — вспоминает Жириновский.

По его словам, он и конкуренты партии не ожидали такого итога выборов, а у «врагов банкет был сорван».

«И к нам бросились все журналисты мира. «Что такое ЛДПР? Кто такой Жириновский? Где ваша штаб-квартира? Какая программа? Какие планы?» — спрашивали они. Это было великолепно! Никогда не забуду своих ощущений в те дни», — рассказал политик.

В 1993 году, 12 декабря, состоялись выборы в Госдуму, вместе с выборами в Совет Федерации и принятием проекта новой Конституции России, по которой и учреждалась Государственная дума. Первое место тогда заняла ЛДПР. Второе — блок «Выбор России», третье — КПРФ.

Ранее Жириновский дал интервью «Газете.Ru» — он рассказал, как во время президентских выборов 1996 года оппозиции предлагали покупать места в первом туре, а также объяснил, почему был готов признать победу лидера КПРФ.