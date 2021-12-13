В МИД России разочарованы политикой европейцев

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА «Новости», что его разочаровывает пренебрежительное отношений европейцев к проблеме безопасности на континенте.

По его словам, если они и дальше будут «плыть по течению» и руководствоваться методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, то до хорошего не дойдет.

Ранее Рябков заявил, что планы НАТО по приближению к российским границам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений дестабилизируют обстановку во всей Евроатлантике.

По его словам, чем ближе ракеты к границам России, «тем выше риски дестабилизации, тем определеннее контуры нового кризиса, который, действительно, может быть по степени своей опасности сопоставим с «Карибским кризисом».

Он подчеркнул, что Москва уже предлагала Западу альтернативу эскалации — неразмещение новых ракет около границ России, отвод вооружения и войск, отказ от провокационных мероприятий и учений.

До этого в МИД России пригрозили НАТО тяжелыми последствиями в случае расширения альянса на восток.