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США посоветовали обсудить свои проблемы, прежде чем поучать мир

В Совбезе РФ посоветовали Вашингтону обсудить внутренние проблемы страны

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Ron Edmonds/AP

Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заявил, что вместо того, чтобы поучать остальной мир, США сначала было бы лучше собрать у себя внутренний форум за демократию, чтобы обсудить свои внутренние проблемы. Об этом сообщает «Российская газета».

«Прежде чем поучать весь мир, Вашингтону хорошо было бы созвать у себя дома какой-нибудь свой внутренний форум за демократию в Соединенных Штатах, а также обсудить на нем весь существующий массив проблем, которые не дают возможности считать их нынешнее государственное устройство демократическим», — отметил Аверьянов.

По его мнению, одной из таких тем могла бы стать избирательная система, которая существует в США. Аверьянов подчеркнул, что «в ее рамках миллионы дееспособных американских граждан лишены полноценного права волеизъявления, а победить на президентских выборах может и кандидат, набравший меньшее число голосов».

Ранее Аверьянов заявил, что состоявшийся «саммит за демократию», организованный США, имел антироссийскую и антикитайскую направленность.

Он также отметил, что обязательства стран-участниц «Саммита за демократию» будут направлены на облегчение вмешательства США во внутренние дела других стран.

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