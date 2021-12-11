Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Замглавы МВД Украины извинился за «чрезмерную эмоциональность»... 20:57
«Ла Скала» перенес премьеру балетного сезона из-за вспышки COVID-19 20:56
В Москву придет резкое потепление 20:45
Российский шахматист объяснил, почему помогал Карлсену 20:43
Врач-эпидемиолог объяснил, как пережить холода 20:34
Помощник госсекретаря США лично напомнит Москве и Киеву о Минских соглашениях 20:25
Экс-тренер структуры «Барселоны» обвиняется в сексуальных домогательствах 20:24
Экс-тренер «Зенита» назвал «Динамо» выскочками 20:08
Более 70 человек погибли из-за урагана в США 19:58
В Петербурге шестилетний ребенок умер в кресле стоматолога 19:54

США запустили проект по борьбе с «российской дезинформацией» в Греции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Госдеп США запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с «российской дезинформацией». Об этом сообщается на сайте американской дипмиссии в Греции.

На запуске программы выступил посол Соединенных Штатов в Афинах Джеффри Пайетт. Он отметил, что финансирование проекта занялся Центр глобального взаимодействия госдепартамента США (State Department`s Global Engagement Center, GEC).

«Буквально на прошлой неделе госсекретарь (Энтони) Блинкен, мой начальник, посетил Европу, он побывал на министерских встречах НАТО и ОБСЕ. Блинкен публично высказался о том, что он назвал «масштабной российской дезинформационной кампанией», которая осуществляется, чтобы попытаться убедить мировую общественность в том, что Украина представляет угрозу для России и каким-то способом стремится к конфронтации со своим гораздо более крупным соседом», — заявил Пайетт.

По его словам, дезинформация является «частью кремлевского инструментария для оправдания агрессии и возможного вторжения».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тезис о мифической российской угрозе Украине специально запустили в средства массовой информации, хотя даже Киев изначально называл это дезинформацией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть