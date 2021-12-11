США запустили проект по борьбе с «российской дезинформацией» в Греции

Госдеп США запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с «российской дезинформацией». Об этом сообщается на сайте американской дипмиссии в Греции.

На запуске программы выступил посол Соединенных Штатов в Афинах Джеффри Пайетт. Он отметил, что финансирование проекта занялся Центр глобального взаимодействия госдепартамента США (State Department`s Global Engagement Center, GEC).

«Буквально на прошлой неделе госсекретарь (Энтони) Блинкен, мой начальник, посетил Европу, он побывал на министерских встречах НАТО и ОБСЕ. Блинкен публично высказался о том, что он назвал «масштабной российской дезинформационной кампанией», которая осуществляется, чтобы попытаться убедить мировую общественность в том, что Украина представляет угрозу для России и каким-то способом стремится к конфронтации со своим гораздо более крупным соседом», — заявил Пайетт.

По его словам, дезинформация является «частью кремлевского инструментария для оправдания агрессии и возможного вторжения».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тезис о мифической российской угрозе Украине специально запустили в средства массовой информации, хотя даже Киев изначально называл это дезинформацией.