Сокуров сообщил о желании встретиться с Путиным

Советский и российский режиссер Александр Сокуров заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если он (президент – прим.) повторит предложение, то почему бы и нет. Надо встретиться нам — это прекрасно. Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах», — сказал Сокуров.

В четверг, 9 декабря Сокуров заявил президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по правам человека, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. Президент не согласился и отметил, что в России никто не хочет сепаратизма.

«Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» – спросил Сокурова российский лидер, попросив не превращать встречу в ток-шоу и отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.