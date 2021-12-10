В Германии «Северный поток – 2» назвали «козырем» Берлина

Редактор немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Йоханнес Пеннекамп заявил, что новому правительству Германии необходимо найти способ оказывать давление на Россию.

«Главный вопрос сейчас таков: какие санкции будут болезненны для Путина, но не ударят бумерангом по Европе?», — рассуждает Пеннекамп.

Он утверждает, что Берлину необходимо присоединиться к угрозам Вашингтона в адрес «Северный поток — 2», так как газопровод может стать самым эффективным рычагом давления на Москву.

Пеннекамп считает, что на «передовой» борьбы с Россией сейчас находятся США, а Евросоюзу и Германии отведена второстепенная роль.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что немецкая партия «Союз 90/Зеленые» продолжит выступать против проекта газопровода «Северный поток — 2» и сделает все возможное, чтобы устроить «проблемы» России в этом направлении.

Накануне сообщалось, что новоизбранный федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить конфронтации в вопросе реализации «Северного потока – 2».