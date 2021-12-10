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Земан заблокировал назначение правительства Чехии

Президент Чехии Земан заблокировал назначение правительства, не согласовав главу МИД

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Чешский лидер Милош Земан не согласовал кандидатуру Яна Липавского, которого предложили на пост министра иностранных дел, чем заблокировал назначение правительства. Об этом сообщает издание idnes.cz.

Решение главы государства озвучила его канцелярия. Земан объяснил отказ тем, что Липовский, по его словам, не обладает необходимыми профессиональными навыками, добавив, что не обязан согласовывать все предложенные кандидатуры.

Будущий премьер-министр Чехии Петр Фиала в ответ заявил о намерении обратиться в конституционный суд.

«Нужно, чтобы Конституционный суд решил этот вопрос с распределением полномочий в назначениях новых членов правительства раз и навсегда. В понедельник, после встречи в замке Ланы (президентская резиденция — прим. ред.), я объявлю, какими будут наши конкретные шаги», – сказал он.

Согласно конституции страны у президента нет права блокировать назначение правительства, однако все министры должны приносить ему присягу. Это предоставляет главе государства возможность шантажировать кабмин — он может отказаться принимать присягу неугодного кандидата

Ранее Земана выписали из военного госпиталя в Праге, куда он был госпитализирован из-за положительного теста на COVID-19.

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