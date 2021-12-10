Экс-правительство ФРГ обвинили в создании угроз в Европе

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что предыдущие власти Германии способствовали росту угроз в Европе, сотрудничая с РФ по проекту «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС.

«Росту угроз для мира в Европе способствовала политика предыдущих немецких правительств, которые в стремлении получить экономическую прибыль пошли на фатальное сотрудничество с Россией при строительстве «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2», — заявил Рау во время совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в настоящее время проект газопровода «Северный поток — 2» является рычагом влияния западных стран на Россию, а не наоборот.

Новоизбранный федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить конфронтации в вопросе реализации «Северного потока – 2». При этом Германия настаивала на верховенстве права при разрешении в том числе вопроса, связанного со строительством и запуском газопровода.

По его мнению, важно, чтобы Германия настаивала на верховенстве права при разрешении в том числе вопроса, связанного со строительством и запуском газопровода.