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В Госдуме предостерегли Киев от провокаций в Керченском проливе

Депутат Шеремет призвал ответить санкциями на провокации Киева в Керченском заливе

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предостерег Украину от повторения провокаций в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению парламентария, подобные маневры не могли быть совершены без поручения украинского президента.

«В случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждет незавидная участь. Наши пограничники будут действовать строго в рамках российского законодательства. При этом вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь преступный приказ», — подчеркнул Шеремет.

Он отметил, что украинские власти до сих пор не вынесли уроков после своей же провокации 2018 года. Депутат выразил мнение, что в ответ на подобные действия Киева необходимо задействовать механизм жестких санкций.

Накануне ФСБ России сообщила, что украинский корабль управления «Донбасс» движется к Керченскому проливу, не выполняя требование изменить курс. При этом соответствующей заявки в соответствии с российским законодательством подано не было. Судно расположилось в 18 морских милях от пролива. В ведомстве подчеркивали, что его действия создают угрозу безопасности мореплавания в регионе.

Позднее корабль поменял курс на обратный.

Политолог, экс-сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет заявил, что отправка корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу, была пробным маневром с целью проверки реакции России.

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