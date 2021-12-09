Лукашенко обвинил оппозиционеров в организации терактов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудники правоохранительных органов якобы выявили за год десять попыток совершения терактов, предпринятых оппозиционерами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство Sputnik.

«За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины», — заявил белорусский лидер.

Ранее председатель Следственного комитета страны Дмитрий Гора заявил, что гражданке России Софии Сапеге предъявлено обвинение по четырем статьям уголовного кодекса Белоруссии.

Сапегу обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, преступлении против информационной безопасности, нарушении правил обращения с личными данными, а также угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов.