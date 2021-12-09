Абхазия предложила Грузии определить границы

Абхазия обратилась к Грузии с предложением о делимитации и демаркации государственной границы, сообщили в абхазском внешнеполитическом ведомстве.

«Было отмечено, что процесс согласования границ позволит решить многие вопросы на местах и упорядочить процедуру пересечения государственной границы в официально установленных пунктах пропуска», — отметили в МИД Абхазии.

Также было подчеркнуто, что граждане Грузии продолжают нарушать режим пересечения границы в районе реки Ингур. Однако участники переговоров — Абхазия, Южная Осетия, Россия и США — заявили о «спокойной и стабильной» ситуации на территории между двумя государствами.

В МИД Абхазии также сообщили об увеличении военного потенциала Грузии «при прямой поддержке» стран НАТО и, в частности, США. Представители Тбилиси, как отметили дипломаты, в очередной раз отказались обсуждать проект соглашения международных гарантий неприменения военных сил страны по отношению к Абхазии и Южной Осетии.

«Отдельное внимание было акцентировано на двустороннем военно-техническом взаимодействии между США и Грузией, регулярный заход американских военных кораблей в акваторию Черного моря, постоянное нарушение воздушного пространства Республики Абхазия иностранными гражданскими и военными судами, а также на перспективы интеграции Грузии в Североатлантический альянс. Было подчеркнуто, что подобный рост эскалации напряженности создает серьезные угрозы для мира и стабильности в регионе», — заявили абхазские дипломаты.

Следующий раунд переговоров намечен на 29-30 марта 2022 года.

Весной 2008 года Грузия потеряла пять БПЛА. Михаил Саакашвили, который тогда был президентом Грузии, заявил, что они были сбиты российскими ВВС. Затем он обвинил Россию в международной агрессии и бомбардировке территории Грузии. Россия же обвинила Грузию в подготовке агрессии против Абхазии и увеличила численность своих миротворцев.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в столицу южной Осетии, Цхинвал, затем были выбиты оттуда армией России. Конфликт между Россией и Грузией длился пять дней — российская сторона тогда потеряла 67 человек, с грузинской стороны было 170 погибших.