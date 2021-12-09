США начнут влиять на Украину для нормализации обстановки на Донбассе

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер заявил, что американские власти могут попросить Украину уступить часть автономии Донбассу, его слова передает агентство Associated Press.

По его словам, речь идет о предоставлении Донбассу права проводить самостоятельную политику в сферах здравоохранения, охраны порядка и школьного образования.

«Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность национального правительства принимать решения», — подчеркнул Пайфер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство приступило к проработке решений по итогу разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.