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Саакашвили пропустит суд из-за ухудшения состояния

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Irakli Gedenidze/Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил на своей станице в Facebook, что пропустит судебное заседание в четверг, 9 декабря, из-за проблем со здоровьем.

«Я не смогу прийти завтра на судебное заседание по состоянию здоровья. Единственная причина, по которой я определенно хотел приехать, заключалась в том, чтобы ободрить и поддержать людей, которые месяцами страдали из-за меня», — написал политик.

10 ноября прошло первое заседание по делу Саакашвили. Тогда в суде экс-президента не было — врачи опасались ухудшения здоровья политика из-за голодовки.

29 ноября Саакашвили покинул здание суда на скорой помощи.

Ранее руководитель грузинского Центра «Эмпатия» врач Мариам Джишкариани заявила, что его коллеги из больницы в руставской тюрьме, куда попал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, лечили его высокими дозами психотропных препаратов.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья.

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