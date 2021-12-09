Генпрокурор РФ Краснов заявил, что в стране не растет коррупция

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что рост числа выявленных в России коррупционных преступлений связан с большей эффективностью правоохранителей. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, с января по сентябрь текущего года было выявлено 29,6 тыс. преступлений коррупционной направленности — это на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Глава надзорного ведомства отметил, что это вовсе не означает, что нас «накрыла волна коррупции».

«Я бы не стал говорить о каких-либо рекордах при оценке динамики преступности. Тем более, что с учетом латентности коррупционных деяний любая статистика не будет в полной мере объективна», — заявил генпрокурор.

Ранее в России предложили ужесточить наказание для коррупционеров. Краснов предложил ограничить замену штрафов на уголовные сроки мелким коррупционерам. Он также рассказал, что Генпрокуратура уже подготовила соответствующие поправки.