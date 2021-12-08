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Байден пригрозил Путину суровыми санкциями в случае «вторжения» РФ на Украину

Байден предупредил Путина об экономических последствиях в случае «вторжения» РФ на Украину

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что во время переговоров с главой России Владимиром Путиным предупредил его о суровых санкциях в случае нападения РФ на Украину, передает ТАСС.

Глава Белого дома отметил, что был «весьма прямолинеен» в состоявшемся накануне разговоре с российским президентом.

«Он (Путин — «Газета.Ru») был вежлив, но я ясно дал понять, что если он действительно вторгнется на Украину, будут серьезные последствия, серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было», — сказал политик.

По словам американского лидера, он понимает, что Москва примет ответные меры на эти суровые рестрикции.

Также президент США выразил мнение, что Путин понял все, что он хотел до него донести в ходе прошедших переговоров.

«Я абсолютно уверен, что Путин уловил сигнал», — цитирует Байдена Bloomberg.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут применять силу против РФ в одностороннем порядке.

Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

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