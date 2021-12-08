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Новый канцлер ФРГ Шольц призвал соблюдать нерушимость границ Украины

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Новый канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом телевизионном интервью телеканалу Welt прокомментировал ситуацию вокруг Украины.

Шольц подчеркнул, что ФРГ имеет четкую позицию в этом вопросе.

«Мы хотим, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ. Каждый понимает, что будут последствия, если будет иначе», — заявил канцлер, указав, что этот принцип должен соблюдаться всеми, потому что он повышает общую безопасность.

По мнению Шольца, «все должны работать над тем, чтобы дело не дошло до конфронтации».

При этом Шольц отметил, что не стал бы связывать судьбу газопровода «Северный поток — 2» с обострившимися российско-украинскими отношениями. Он отметил, что «многие решения» по газопроводу были приняты ранее, благодаря чему газопровод был построен.

Олаф Шольц стал канцлером Германии 8 декабря, сменив на посту Ангелу Меркель, за него проголосовали 395 членов бундестага.

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