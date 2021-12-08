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В Госдуме оценили итог встречи Путина и Байдена

Депутат Слуцкий: переговоры Путина и Байдена дают основания для осторожного оптимизма

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал итог переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

По его словам, подробности этого разговора вряд ли когда-нибудь до конца станут известны широкой общественности, но сообщения обеих сторон все же дают основание надеяться, что напряженность последнего месяца спадет, равно как и снизится градус антироссийской истерии у западных политиков и СМИ.

Слуцкий отметил, что главы двух государств обсудили важнейшие вопросы, в том числе Украину, вокруг которой Вашингтоном нагнеталась «настоящая «предвоенная истерика».

«Байден после провала США в Афганистане, по-видимому, остро нуждается в повышении своего рейтинга за счет «предотвращения» новой войны, которую, Россия уж точно не собиралась начинать», — предположил депутат.

Он добавил, что в целом итоги переговоров дают основания для осторожного оптимизма, хотя противоречий у двух стран скопилось очень много.

Вечером 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

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