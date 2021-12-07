Зеленский ввел новые санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против участников выборов в российскую Государственную думу в Крыму, соответствующие указы опубликованы на сайте офиса главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», — говорится в документах.

Речь идет о санкциях в отношении кандидатов на выборах в Госдуму и членов избирательных комиссий в Крыму. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации выборов в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе, и в связи с голосованием на них жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.