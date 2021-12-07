В российском дипведомстве в Хьюстоне осталось только два дипломата

Генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров заявил РИА Новости, что в переговорах между США и Россией по нормализации выдачи виз для дипломатов за последнее время наметились позитивные тенденции. Дипломат отметил, что они позволят Москве надеяться на более крупные и значимые результаты.

«В Вене ведется диалог по двусторонней линии – наметились некоторые позитивные подвижки», — указал Захаров в комментарии журналистам на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса.

Как уточнил дипломат, российская сторона надеется, что это приведет к значимым результатам. По его словам, в связи с отъездом многих российских дипломатов из США объем работы для оставшихся сотрудников генерального консульства в Хьюстоне значительно увеличился. При этом Захаров добавил, что работа в генеральном консульстве РФ в Хьюстоне ведется усилиями лишь двух дипломатов.

Ранее МИД РФ обвинило Госдеп в искажении фактов при высылке российских дипломатов. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что госдепартамент Соединенных Штатов пытается ввести в заблуждение мировую общественность преднамеренно искажая факты о высылке российских дипломатов из страны.

При этом представитель Госдепартамента Джалина Портер утверждает, что российских дипломатов из США не высылают — РФ сможет восполнить число сотрудников.

В ответ на объявленные ранее Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. С 12 мая посольство США сократило перечень предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановило рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками. В МИД РФ при этом указывали, что никто не препятствует американскому посольству заполнить квоту в 455 дипломатов за счет сотрудников из США.