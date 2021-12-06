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Песков сравнил американо-российские отношения с «авгиевыми конюшнями»

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Александр Земляниченко/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прорывов от переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ожидать не стоит, так как в американо-российских отношениях наблюдаются «огромные авгиевы конюшни», передает ТАСС.

Он заявил, что американо-российские отношения «находятся в печальном состоянии по-прежнему», но на некоторых направлениях «начинается диалог».

«Очень важно не предаваться каким-то экзальтированным, эмоциональным ожиданиям, все-таки говорят два главы государства. Им есть что обсудить в плане реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита в Женеве, работа ведется», — сказал Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду, что Путину и Байдену удастся донести друг до друга свои обеспокоенности и ответить на них.

Первая очная встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве. Ранее Песков рассказал, что вторая встреча президентов начнется 7 декабря в районе 18.00 мск и будет проходить в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи.

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