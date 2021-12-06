В ЕК возмутились из-за статьи об отказе Европы верить в российское «вторжение» на Украину

В ЕС следят за ситуацией у границ Украины и очень серьезно воспринимают поступающую информацию, таким образом пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано прокомментировал РБК сообщения о недоверии европейцев к данным США о «вторжении» России на Украину.

«Несмотря на то что мы не комментируем различные спекуляции в СМИ, когда дело доходит до вопроса наращивания российской военной мощи вокруг Украины, мы очень серьезно к этому относимся, и за последние несколько недель уже заявляли, что мы располагаем и получаем очень тревожную информацию. <...> Информация относительно наращивания военной мощи России, которую мы собрали на данный момент, вызывает серьезную обеспокоенность», — отметил официальный представитель Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что ЕС «твердо и незыблемо» поддерживает суверенитет Украины, изучает возможности «повышения устойчивости» страны в случае роста напряженности. Также Стано напомнил, что представители Евросоюза обсуждали тему «вторжения» с США и Украиной, и даже самой Россией [в кулуарах министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме].

Ранее Financial Times сообщило, что из-за недоверия европейцев к упомянутой информации, США пришлось раскрыть необычно много данных разведки Европе. Таким образом они пыталась убедить союзников в своем видении ситуации.