Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Gazeta.Ru
Ханты оскорбились названием одноименной водки 16:49
В правительстве предложили разделить Сибирь на кластеры 16:47
Эксперт Деев предсказал дальнейшее падение биткоина 16:41
Американский журналист: Россия выиграла оба турнира с запретом на слово «Россия» 16:40
Детям шахтеров, погибших в шахте «Листвяжная», будут выплачивать... 16:37
Суды начали изымать у россиян неиспользуемые земельные участки 16:37
Верховный судья Греции попался на употреблении кокаина и ушел в отставку 16:35
Губерниев рассказал, почему иностранцы отказались тренировать сборную России 16:30
ГИБДД наказала автоинспектора за передачу машины другому лицу 16:25
В Швейцарии планируют использовать для эвтаназии капсулу, напечатанную... 16:24

В ЕК возмутились из-за статьи об отказе Европы верить в российское «вторжение» на Украину

В ЕС назвали спекуляцией сообщение FT о попытках США убедить ЕС во «вторжении» РФ на Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Virginia Mayo/AP

В ЕС следят за ситуацией у границ Украины и очень серьезно воспринимают поступающую информацию, таким образом пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано прокомментировал РБК сообщения о недоверии европейцев к данным США о «вторжении» России на Украину.

«Несмотря на то что мы не комментируем различные спекуляции в СМИ, когда дело доходит до вопроса наращивания российской военной мощи вокруг Украины, мы очень серьезно к этому относимся, и за последние несколько недель уже заявляли, что мы располагаем и получаем очень тревожную информацию. <...> Информация относительно наращивания военной мощи России, которую мы собрали на данный момент, вызывает серьезную обеспокоенность», — отметил официальный представитель Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что ЕС «твердо и незыблемо» поддерживает суверенитет Украины, изучает возможности «повышения устойчивости» страны в случае роста напряженности. Также Стано напомнил, что представители Евросоюза обсуждали тему «вторжения» с США и Украиной, и даже самой Россией [в кулуарах министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме].

Ранее Financial Times сообщило, что из-за недоверия европейцев к упомянутой информации, США пришлось раскрыть необычно много данных разведки Европе. Таким образом они пыталась убедить союзников в своем видении ситуации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть