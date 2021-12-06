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Канада отказалась увеличивать по просьбе Киева военный контингент на Украине

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РИА «Новости»

Украине, чтобы не раздражать Россию, следует действовать осторожно и дипломатично, заявил новый начальник Штаба обороны Канады Вейн Эйри в интервью The Globe & Mail.

По его словам, увеличение количества войск на Украине может спровоцировать Москву, а в подобных случаях, прежде всего, должна действовать дипломатия. «Нам нужно быть очень осторожными», — сказал он.

Как пояснил канадский военный, операция UNIFIER показывает долгосрочную приверженность Украине. «Но следует быть очень осмотрительными касаемо баланса между воздержанием и эскалацией, а также восприятием с другой стороны. В этом случае ведущую роль обязательно должна играть дипломатия», — отметил Эйри.

Он обратил внимание, что «потенциальных противников всегда нужно воспринимать всерьез». К тому же Эйри напомнил, что на протяжении всей истории войны начинались из-за потенциальных просчетов.

Глава украинского минобороны Алексей Резников ранее в интервью этому же изданию призвал Канаду, США и Великобританию направить на Украину военных инструкторов и разместить их на позициях вблизи линии фронта.

Он отмечал, что присутствие иностранных войск «было бы также хорошим знаком для русских».

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