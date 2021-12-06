Ле Пен заявила, что ЕС играет роль «пожарного-пиромана» в ситуации с Украиной

Европейский Союз играет роль «пожарного-пиромана» при решении украинской проблематики, об этом заявила председатель французского «Национального объединения» и кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Беседа прошла на фоне прошедшей встречи лидеров крупнейших европейских правых консервативных сил, которую организовала правящая партия Польши «Закон и справедливость».

«Вы можете говорить что угодно, но Украина находится в российской сфере влияния. Попытки повлиять на это создают напряженность и страхи. Получается ситуация, свидетелями которой мы являемся сегодня», — отметила Ле Пен, подчеркнул, что реальной угрозой Европе является не Россия, а исламизм.

Она подчеркнула, что РФ не будет «совершать ошибку» и вторгаться на территорию Украины. Французский политик отдельно заявила, что НАТО не может принять другие государства в свои ряды, а также должна исключить Турцию из альянса. Кроме того, она подчеркнула, что Европейскому парламенту срочно нужно сильное объединение правых партий.

Ранее стало известно, что от французской партии «Республиканцы» на президентские выборы в 2022 году пойдет глава центрального региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

Первый тур президентских выборов во Франции должен пройти 10 апреля 2022 года. О своем участии в выборах официально заявили глава крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, председатель центристской «Будем сопротивляться!» Жан Лассаль, мэр Парижа от социалистической партии Анн Идальго, председатель французской коммунистической партии Фабьен Руссель. До сих пор прямо не заявил о своем участии в выборах президент Франции Эммануэль Макрон. При этом, согласно данным опросов, в случае выхода на второй тур, действующий президент имеет наибольшие шансы выиграть выборы.