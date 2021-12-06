Умер бывший сенатор и кандидат в президенты США Боб Доул

В возрасте 98 лет умер бывший сенатор-республиканец и кандидат в президенты США Боб Доул. Об этом сообщил Фонд Элизабет Доул в Twitter.

«Сенатор Роберт Джозеф Доул умер сегодня рано утром во сне. На момент своей смерти, в возрасте 98 лет, он верой и правдой служил Соединенным Штатам Америки в течение79 лет», - говорится в сообщении фонда его жены.

Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране в память о Доуле. Он отметил, что это сделано в знак уважения к государственному деятелю, подобному немногим в нашей истории, герою войны, одному из величайших представителей Великого поколения.

Боб Доул был ветераном Второй мировой войны, в 1976 году он выдвигался на пост вице-президента страны при действовавшем президенте Джеральде Форде. В 1996 году стал кандидатом в президенты США от республиканцев, уступил на выборах демократу Биллу Клинтону.

В феврале 2021 Байден посещал бывшего сенатора от Республиканской партии, у которого диагностировали рак легких четвертой стадии.