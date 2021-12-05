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В Германии заявили, что останавливать «Северный поток — 2» уже поздно

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Maxim Shemetov/Reuters

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер заявил в беседе с газетой Handelsblatt, что останавливать «Северный поток — 2» уже поздно.

Журналист задал ему вопрос о том, не облегчит ли жизнь президенту США Джо Байдену остановка данного проекта со стороны ФРГ.

«Да, но для этого [остановки], очевидно, сейчас уже слишком поздно», — ответил дипломат.

Он также отметил, что Германия не должна зависеть от внутренней политики Соединенных Штатов, но Берлину следует обеспечить то, чтобы его политику в Вашингтоне «по-прежнему правильно понимали и серьезно к ней относились».

Ишингер высказался и об угрозе новых санкций со стороны США против газопровода.

«В конгрессе (США — «Газета.Ru») до сегодняшнего дня не понимают, почему мы не становимся более независимыми в вопросе поставок российского газа и — с точки зрения США — оказываем денежную помощь России», — сказал он.

Дипломат добавил, что трубопровод остается проблемой не только в отношениях с Украиной и в Европарламенте, но и «бременем для трансатлантических отношений».

Ранее немецкое Федеральное сетевое агентство объявило о приостановке сертификации, необходимой для начала прокачки голубого топлива по трубопроводу. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, регулятор возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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