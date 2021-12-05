В Минске анонсируют ответные санкции против Запада после выходных

Белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил, что Минск после этих выходных может озвучить ответные меры на санкции Запада, они будут симметричными и адекватными. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Раз уже против нас развязана экономическая война, или гибридная война, конечно, действия [Запада] безответными не останутся. Будут приняты абсолютно адекватные [ответные меры]. Это только часть из них: мы не идем на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны. И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричные», — заявил Головченко.

Ранее Белоруссия анонсировала ответные санкции против Запада. Ограничения, которые намерен ввести Минск, станут ответом на пятый санкционный пакет Евросоюза и санкционные списки США и Великобритании. Страны запада применили ограничительные меры против организаций и лиц, которые якобы обвиняют в организации миграционного кризиса либо поддержке политических репрессий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эти меры не будут «формальными». Тогда Головченко, в свою очередь, отметил, что введенные против Белоруссии санкции вызывают недоумение.

В Минске также рассказали, как покроют убытки от санкций с помощью России.