Автор Барри Мейер в статье для The Nation назвал источник сообщений, распространяемых в американских СМИ о том, что экс-президент США Дональд Трамп связан с Россией.

Мейер в статье представил хронологию деятельности фирмы Fusion GPS, занимающейся коммерческими расследованиями, которая, по словам автора, передавала фейковые сведения в американскую прессу о «секретной связи» России и Trump Organization, компании, принадлежащей бывшему президенту США.

Мейер подчеркнул, что в 2016 году Fusion GPS наняли представители штаба кандидата в президенты Хилари Клинтон. По информации автора The Nation, с компанией работал юрист по кибербезопасности Майкл Сассманн, который распространял среди журналистов и американских чиновников информацию о подозрениях в отношении Трампа. В публикации также говорится о том, что Сассман выставлял счета за свое рабочее время предвыборному штабу Клинтон, но он не признал себя виновным в обмане.

«Эти разоблачения не только в корне подорвали доверие к СМИ, но и позволили <...> изменить весь взгляд на дело «рашагейта», утверждая, что выводы Роберта Мюллера и двухпартийной комиссии сената, в которых Москву обвиняли в попытках вмешаться в эти выборы, были основаны на дезинформации», — подчеркнул он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что результаты расследования спецпрокурора Джона Дарема подтвердили то, что обвинения о тайных связях с Россией с самого начала были обманом и были придуманы Хиллари Клинтон и демократами. В 2019 году спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, но эти гипотезы подтвердить не удалось. Россия всегда подчеркивала, что не причастна ко вмешательствам в выборы в США.