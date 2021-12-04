В Минске рассказали, как покроют убытки от санкций с помощью России

Замглавы администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Крутой заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что низкая цена, по которой страна покупает российский газ, поможет ей покрыть убытки от санкций, наложенных западными странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше тысячи долларов, а у нас 128,5 долларов – это огромное конкурентное преимущество. И, конечно, это один из источников ресурсов покрытия неких санкционных убытков», — сказал Крутой.

Он добавил, что «практически подписаны» контракты на поставку нефти из РФ. По его словам, белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2022 году будут полностью обеспечены нефтью, — «никаких вопросов нет».

Крутой назвал договоренности с Россией по газу и нефти стабилизирующим фактором, который обеспечивает стабильное развитие экономики Белоруссии.

Сотрудник администрации Лукашенко также прокомментировал ущерб, который санкции могут нанести стране.

«По той группе [товаров], которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно 250-300 миллионов долларов в год, это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа», — отметил Крутой.

Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил, что Минск вводит ответные экономические санкции против Запада.

Два наших завода будут в следующем году в полном объеме обеспечены нефтью, никаких вопросов нет»