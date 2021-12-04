Путин заявил, что «Единая Россия» достойно проявила себя в «неординарных условиях»

Президент России Владимир Путин заявил, что партия «Единая Россия» достойно показала себя в «неординарных условиях». Об этом он сказал в видеообращении во время ХХ съезда партии в субботу, 4 декабря.

«Конечно, важно именно здесь на съезде вместе проанализировать итоги осенних выборов. Считаю, что «Единая Россия» достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании. Выдержала жесткую открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что у ЕР есть все ресурсы, чтобы поддержать российских граждан с возникающими у них проблемами.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партбилеты главам четырех регионов страны и депутатам Государственной думы, а также руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.