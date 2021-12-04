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В Госдепе рассказали о прогрессе РФ и США в вопросе дипломатических виз

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J. Scott Applewhite/AP

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон и Москва за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Госдепа уточнил, что США продолжают обсуждать с Россией вопрос, касающийся выдачи виз дипломатам.

«Функционирующее посольство имеет решающее значение для дипломатии, поэтому мы продолжаем тяжелую работу по решению этой проблемы», — сказал он.

Накануне источник сообщил, что Генеральный консул России в США полгода не может приступить к работе, так как ему не выдают американскую визу.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США затягивают продление виз или разрешения на въезд для примерно 100 сотрудников посольства РФ. Он добавил, что еще около 40 дипломатических работников ожидают получения разрешений на въезд в Москве, при этом многие из них стоят в «листе ожидания» больше года.

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