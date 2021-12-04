Совбез ООН снял ограничения на поездки двух детей и вдовы Каддафи

Совет Безопасности ООН в качестве гуманитарного исключения разрешил поездки вдове и двум детям бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом сообщает ТАСС.

Всего у Каддафи — восемь родных и двое приемных детей. Отмена ограничений на поездки распространяется на вторую жену Каддафи — Сафию Фаркаш, а также двух его детей — дочь Аишу и старшего сына Мухаммеда. Все трое ранее получили политическое убежище в Омане.

Ограничения снимаются сроком на полгода при условии, что указанные лица будут предоставлять информацию о своих планах за месяц до и в течение месяца после поездки. Совет Безопасности может «продлить или вновь ввести исключение» на поездки в зависимости от выполнения поставленных условий.

В 2009 году Каддафи прибыл в США на 64-ю сессию Генассамблеи ООН. В своей речи ливийский лидер подверг резкой критике Совет Безопасности ООН, назвав его «советом по терроризму».

В апреле этого года дочь Каддафи исключили из черного списка ЕС. В списке до сих пор числится сам Муаммар Каддафи, убитый в октябре 2011 года.

Накануне суд в Ливии аннулировал решение ЦИК об отстранении сына Каддафи, Саифа аль-Ислама, от выборов.

В сентябре Саади Каддафи, сын свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, был освобожден из тюрьмы в Триполи и покинул Ливию.