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В Бразилии пройдет расследование в отношении президента за слова о связи СПИД и вакцинации

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Eraldo Peres/AP

Федеральный верховный суд Бразилии расследует дело президента Жаира Болсонару по поводу некоторых заявлений, в которых он связывал вакцины против COVID-19 со СПИДом. Об этом сообщает Sputnik Mundo.

Решение j о санкционировании расследования принял верховный судья Александр де Мораес, который, таким образом, выполняет запрос специальной комиссии Сената, расследовавшей возможные преступления, совершенные правительством при борьбе с пандемией.

Сообщается, что «ложная новость» о связи вакцинации против COVID-19 с быстрым развитием СПИД прозвучала 22 октября во время прямой трансляции. Вскоре Facebook, Instagram и YouTube удалили видео, сделанное Болсонару.

Ранее специальная комиссия бразильского парламента утвердила доклад, в котором обвинила Болсонару в совершении девяти преступлений. Сам президент счел «клоунадой» обвинения парламентской комиссии в свой адрес.

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