Посол США в Москве узнал, как смешивать растворы для уборки туалетов

Посол США в России Джон Салливан узнал, как правильно смешивать растворы для уборки туалетов из-за нехватки кадров в дипмиссии. Об этом сообщает The Washington Post.

«В посольстве так мало рабочих рук, что многим сотрудникам пришлось устроиться на дополнительную работу. Посол США Джон Салливан, например, узнал, как смешивать растворы для очистки туалетов, а также как работать с напольным буфером на случай, если во время пандемии поддержка персонала еще больше уменьшится», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что официальные лица США вместе с заместителем помощника госсекретаря Кристофером Робинсоном обсудили рамочное соглашение с российской стороной о выдаче виз сотрудникам посольства Соединенных Штатов в Москве.

Они планируют встретиться в декабре для завершения выработки соглашений.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что сотрудники американского посольства, которые находятся в Москве более трех лет, должны покинуть Россию до 31 января 2022 года.