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Латвия подписала меморандум о военном сотрудничестве с Сингапуром

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Global Look Press

Латвия и Сингапур договорились об укреплении отношений в сфере оборонной политики.

Как сообщает The Straits Times, подписи под документом поставили министр обороны Сингапура Нг Энг Хен и вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс, который находится в Сингапуре с ознакомительным визитом.

Пабрикс также встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

«Визит доктора Пабрикса подчеркивает теплые связи и растущее сотрудничество в сфере обороны между Сингапуром и Латвией», — сообщило Миноброны Сингапура по итогам подписания меморандума.

Ранее сообщалось, что в Латвии до 4 декабря проходят военные учения НАТО и Балтии «Winter Shield 2021». В них участвуют более 1,5 тыс. военных из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.

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