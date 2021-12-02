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В офисе Зеленского заявили об успешном предотвращении госпереворота на Украине

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Global Look Press

Начатая президентом Украины Владимиром Зеленским дискуссия о втягивании граждан в протесты, которые ведут к госперевороту, изменила политические настроения в обществе. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, сообщает РИА «Новости».

«Благодаря начатой президентом дискуссии о том, что пытаются втянуть отдельных наших влиятельных граждан (в госпереворот – ред.), политические настроения в обществе явно начали меняться. Появились очевидные вопросы качества отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенное сомнение в искренности «отставников», хотя некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти», — сказал советник.

По его словам, заявление Зеленского о готовящемся госперевороте привело к повышенному вниманию к возможным деструктивным действиям олигархов и связанным с ними политикам и организациям, а также к возможным агрессивным шагам России. Кроме того, считает он, стали очевидны интересы старых политических и экономических деятелей, которые, подчеркнул Подоляк, пытаются сделать ставку на протесты, как им важно сохранить старый — коррупционный, клановый и олигархический — тип государства.

Помимо этого, отметил советник главы офиса украинского президента, слова Зеленского привлекли внимание западных политиков и дипломатов к ситуации на Украине.

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Кризис на Украине
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