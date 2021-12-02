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В Канаде заявили, что Россию ждет «кровотечение» в случае агрессии на Украине

В Канаде заявили, что РФ ждет изоляция и крах экономики в случае агрессии на Украине

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Global Look Press

Экс-посол Канады в Афганистане Крис Александер в статье для газеты The Globe and Mail написал, что Россию ждет международная изоляция и крах экономики в случае военной агрессии на Украине.

Он считает, что гипотетическое столкновение Москвы и Киева может приобрести международный характер.

По мнению бывшего дипломата, «масштабное и неприкрытое вторжение на Украину» сделает президента РФ Владимира Путина «международным изгоем». А это «спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики», утверждает он.

Александер также предположил, что страны Центральной Европы «в этой драке» выступят в поддержку Украины.

«США и НАТО тоже придется отреагировать со всей решимостью», — отметил политик.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал «фальшивкой США» информацию о «вторжении» России на Украину. По словам главы СВР, целью таких действий является подталкивание «мало контролируемого» Киева к новому разжиганию конфликта на территории Донбасса, а Украина для американцев играет роль «расходного материала».

До этого в Bloomberg появилась информация, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

В еще одном материале агентства говорилось, что Россия, якобы готовясь к «крупномасштабному вторжению» на Украину, передислоцировала свои силы на Камчатке.

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