Глава Минфина США назвала давление на РФ из-за ситуации с Украиной уместным

Глава Минфина США Джанет Йеллен сочла уместным оказание финансового давления на правительство России из-за приписываемого РФ наращивания военного присутствия на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время слушаний в Сенате США один из конгрессменов — Уильям Хагерти — обратился к Йеллен, выразив надежду на то, что она «направит мощный посыл» российскому правительству о возможности «оказания мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на границе России и Украины.

«Я согласна. Это будет уместно», — ответила министр финансов.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал «фальшивкой США» информацию о «вторжении» России на Украину. По словам главы СВР, целью таких действий является подталкивание «мало контролируемого» Киева к новому разжиганию конфликта на территории Донбасса, а Украина для американцев играет роль «расходного материала».

До этого в Bloomberg появилась информация, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

В еще одном материале агентства говорилось, что Россия, якобы готовясь к «крупномасштабному вторжению» на Украину, передислоцировала свои силы на Камчатке.