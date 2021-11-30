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Глава MI6 Мур призвал не делать односторонних уступок России

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Reuters/Global Look Press, коллаж «Газеты.Ru»

Глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур заявил, что странам Европы не стоит быть уверенным, будто односторонние уступки с их стороны России изменят политику Москвы, сообщает «Интерфакс».

«Никакой стране в Европе и не только не следует соблазняться мыслью, что односторонние уступки России приведут к улучшению ее поведения», — сказал он.

Он упомянул также присоединение Крыма к России в 2014 году и недавнюю концентрацию российских войск на границе с Украиной, подчеркнув, что Британия продолжает «иметь дело с острой угрозой от России». По этой причине, полагает Мур, Соединенное Королевство вместе с союзниками должно «подняться и сдержать активность России, которая идет вразрез с международной системой, основанной на правилах».

Ранее британское издание The Mirror сообщило, что Великобритания готова перебросить на Украину порядка 600 бойцов сил специального назначения из-за опасений относительно якобы готовящегося Россией вторжения. По словам одного из собеседников газеты, британское командование уже занимается подготовкой соответствующего отряда бойцов, куда входят военнослужащие Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS), полк специальной разведки, медики, инженеры, связисты и порядка 400 военнослужащих из 16-й десантно-штурмовой бригады.

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