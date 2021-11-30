Французы предложат Великобритании сделку по урегулированию мигрантского кризиса

Франция готовится предложить британскому премьеру Борису Джонсону соглашение по урегулированию ситуации с мигрантами, которые уже несколько недель пересекают Ла-Манш в надежде добраться до Соединенного Королевства с территории Франции, сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что премьер-министр Жан Кастекс напишет Джонсону во вторник с предложением разработать совместный с Евросоюзом пакт об урегулировании кризиса.

«Мы хотим заключить сбалансированную сделку, включающую реальные решения для проблем Франции и Европы», — приводит слова министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманина Bloomberg. Офис премьер-министра Франции пока не прокомментировал ситуацию.

Представители Франции и Великобритании обвиняют друг друга в гибели 27 мигрантов в проливе Ла-Манш, которые пытались доплыть до Великобритании. Это самая крупная подобная трагедия в Ла-Манше с 2014 года. По мнению Лондона, Париж не справляется с охраной своего берега, тогда как Британия хочет отправить на континент собственные патрули.